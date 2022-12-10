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بالفيديو
شاهد| أهداف مباراة فرنسا وانجلترا في مونديال قطر 2022
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:38 م
10 ديسمبر 2022
شاهد| أهداف مباراة فرنسا وانجلترا
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مشاهدة مباراة فرنسا ضد استراليا بث مباشر الآن HD - كأس العالم قطر 2022
07:58 م
Live .. بث مباشر مباراة فرنسا ضد أستراليا الآن علىbeIN SPORTS في كأس العالم قطر 2022 اليوم.. مشاهدة بث مباشر فرنسا وأستراليا يلا كورة
07:31 م
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