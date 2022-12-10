سعر الذهب اليوم في السعودية الأحد 11 ديسمبر 2022- سعر الذهب بالريال السعودي- يسأل كثيرون عن سعر الذهب في السعودية اليوم، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم خلال تعاملات اليوم الأحد تزامناً مع صعود "النفيس" والدولار عالمياً، حيث تمتلك السعودية ثروات معدنية 1.3 تريليون دولار، تعادل قيمتها 16 مليار برميل من النفط.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وقد بدأ العمل على استثمارها وتطويرها بالفعل بعد دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ، في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على المعادن تحولات هيكلية.

وأضخم الاحتياطيات المقدّرة هي للفوسفات بقيمة 321 مليار دولار، ثم الذهب بنحو 229 مليار دولار، والنحاس بقيمة 222 مليار دولار، والزنك بنحو 138 مليار دولار.

وأطلقت السعودية خلال العام الجاري أحد أكبر برامج المسح الجيولوجي في العالم في الدرع العربي بقيمة تتجاوز ملياري ريال، كما أطلقت المملكة برنامج الاستكشاف المسرع وأعلنت عن 3 مشاريع، رسا أحدها في الخنيقية على تحالف محلي - أجنبي بقيمة 256 مليون ريال.

كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن فرص لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن من خلال 9 مشروعات تهدف إلى دعم وتصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق المحلية والعالمية، وجذب استثمارات في قطاع الحديد والصلب بقيمة تتجاوز 35 مليار ريال.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء؟

صعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 - دون احتساب المصنعية- اليوم في السعودية خلال التحديث المباشر إلى 217.49 ريال (57.84 دولار)، مقابل 217.32 ريال (57.82 دولار) خلال تعاملات أمس بحسب منصة جولد برايس توداي لرصد أسعار الذهب في السعودية.

وتراوح سعر شراء الذهب عيار 24 في السعودية بالمصنعية والضريبة بين 225 و250 ريالاً، مقابل 227 و262 ريالاً أمس، وفق متداولين.

ويختلف سعر البيع والشراء للذهب في السعودية بحسب المتجر وتشكيلة المجوهرات وحداثتها وتكلفة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم

انتعش سعر الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 إلى 190.31 ريال(50.61 دولار)، مقابل 190.16 ريال (50.59 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

تراوح سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية عيار 24 اليوم بين 212 و214 ريالا لكل جرام، مقابل 223.5 ريال إلى 228.5 ريال لكل جرام عند إغلاق تداولات أمس الجمعة.

كما تراوح سعر شراء الذهب المُستعمل اليوم في السعودية عيار 21 بين 183 ريالا إلى 185 ريالا، وفق متداولين.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم السبت 10 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفق التحديث المباشر نحو 1522 ريالاً (404.91 دولار)، مقابل 1521 ريالاً (404.73 دولار) أمس الجمعة، فيما سجل سعر أوقية الذهب 6764 ريالاً (1799 دولاراً)، مقابل 6759 ريالاً (1798 دولارا) أمس.

كما سجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام في السعودية نحو 22200 ريال سعودي.

وسجل سعر كيلو الذهب في السعودية اليوم 217.494 ألف ريال.

ومن المتعارف عليه أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5% أي الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها

ويرتبط سعر الذهب في السعودية بشكل كبير بتحركات أسعار الذهب بالسوق العالمي نظرا لأن سعر الريال السعودي يتغير في نطاق محدود أمام الدولار.