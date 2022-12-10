أفضل الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة لمواجهة التعب والارهاق

يبحث الكثيرون عن أطعمة مفيدة لصحته، التغذية وعادات الأكل الصحية أمر أساسي، حيث أن هناك العديد من الأطعمة الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات الطاقة لدينا، خاصة عندما نشعر بالإرهاق أو التعب.

بعض الأطعمة المعززة للطاقة لمحاربة التعب:

البيض

يعد البيض مصدراً غنياً بالبروتين عالي الجودة والدهون الصحية والحديد والزنك الذي يساعد في بناء العضلات، ويُعطي شعوراً بالشبع ويحافظ على مستوى الطاقة بالجسم. كما أن البيض غني أيضاً بفيتامين "B" الذي يساعد في توليد الطاقة بالجسم.

الشوفان

يعتبر الشوفان من الأطعمة المتميزة في محاربة الشعور بالخمول والتعب، نظراً لاحتوائه على الكربوهيدرات التي يخزنها الجسم ويستفيد منها في صورة وقود للعضلات والمخ. كما إنه غني بالفيتامينات والمعادن أيضاً.

اللحوم

تعد اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك مصادر جيدة للبروتين وتحتوي على سعرات حرارية أقل من اللحوم غير الخالية من الدهون، وهو أمر جيد لمحاربة التعب.

اللوز

يمكن أن يساعد اللوز المليء بالدهون والألياف والبروتين في زيادة مستويات الطاقة في الجسم.

الموز

الموز غني بالبوتاسيوم الذي يحوله الجسم إلى طاقة، كما أن الموز يحتوي أيضاً على السكريات الطبيعية مثل الغلوكوز والفركتوز والسكروز، وكلها عناصر تمد الجسم بالطاقة.

بذور الشيا

غنية بالعناصر الغذائية المختلفة، تساعد بذور الشيا على منع زيادة مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى التعب.

المكسرات

هي من أفضل أنواع الأطعمة لمحاربة التعب والارهاق والتغلب على الجوع. حيث ان إضافة كمية من المكسرات لوجباتك اليومية سوف يزيد من قيمتها الغذائية ويمنحك الطاقة اللازمة للقيام بأنشطتك على مدار اليوم.

تناول الكثير من المياه

من المهم للغاية الحرص على تناول كمية كافية من المياه للحفاظ على توازن السوائل في الجسم ، والوقاية من الجفاف، بالاضافة الى العديد من المخاطر الناجمة عن نقصانه حيث يمكن أيضا أن تؤدي للتعب والإرهاق.