يديعوت أحرونوت: 300 عملية إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال منذ بداية العام

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم السبت، إنه منذ بداية العام الجاري، تم إطلاق النار 300 مرة على قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية والقدس.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن عدد مرات إطلاق النار تجاه قوات الجيش هو الأعلى 3 أضعاف ما كان عليه في عام 2021 الماضي.

وأوضحت أن عمليات إطلاق النار أسفرت عن مقتل 31 إسرائيليًا حتى الآن، وهو عدد لم يكن في الأعوام الماضية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن مصادر في الجيش الإسرائيلي لا ترى أن ما يجري مرتبط بانتفاضة، لأن حشود الفلسطينيين لا تخرج لرشق الحجارة في كل مكان، ولكن يكفي أن يخرج 100 مسلح معًا في نفس الوقت لإطلاق النار على الإسرائيليين، وحينها سنكون في مكان آخر.

ولفتت إلى أن الفلسطينيين لم يعودوا راضين عن إلقاء الحجارة، ولكنهم باتوا يمتشقون البنادق ويطلقون النار تجاه الجنود الإسرائيليين خلال اقتحامهم للمناطق الفلسطينية.