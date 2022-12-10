"الإنفلونزا" تتفشى في لبنان وغيابات قسرية للطلاب

تشهد العديد من المناطق في لبنان، تفشياً كبيراً لمرض الإنفلونزا، تحديداً في منطقة البقاع تزامناً مع دخول فصل الشتاء، وإنخفاض درجات الحرارة، وفي ظل غياب الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة خلال فترة "كورونا".

وتعاني الكثير من المدارس في لبنان، غيابات قسرية للطلاب بسبب إنتشار "الإنفلونزا"، وظهور الأعراض عليهم، مع القلق المتزايد من قبل الأهالي.

وطلبت مدارس، من الأهالي عدم إرسال أولادهم الذين تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا، حتى لو اضطرت إلى إغلاق صفوف بأكملها.

وفي محاولة منها لطمأنة الأهالي، أوضحت مصادر تربوية أن الوضع في المدارس لا يدعو للقلق، مشيرة إلى أنه في نفس الفترة من كل عام، تنتشر "الإنفلونزا"، وأن ذلك طبيعي.

وقالت وكالة أنباء "المركزية"، إن هاجس انتشار الفيروس يسيطر على الناس في البلاد، خاصة في ظل المخاوف من تراجع المناعة المجتمعية خلال السنوات الأخيرة.

ويشهد لبنان حاليا، اجراء حملات توعية وإرشادات صحية، حيث بدأت تلك الحملات بلقاحات الكوليرا، ثم شملت جميع المدارس الخاصة والرسمية لتعبئة استمارات من يريد أخذ اللقاح، وستقوم بالتعاون مع وزارة الصحة بحملة فيما يخص الإنفلونزا التي تسيطر على البقاع.