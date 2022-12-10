مونديال قطر 2022: فرنسا تسجل الهدف الأول في مرمى إنجلترا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة آخر مباريات دور ربع النهائي في مونديال قطر 2022، وذلك حينما تنطلق صافرة الحكم في لقاء إنجلترا وفرنسا على استاد البيت في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية.

حكم مباراة إنجلترا وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022

كشف اتحاد الفيفا لكرة القدم عن حكم مباراة إنجلترا وفرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022، وهو الحكم البرازيلي ويلتون سامبيو الذي بدأ في عالم التحكيم الدولي في عام 2013، وسبق له أن أدار العديد من اللقاءات المهمة في مختلف المنافسات، أبرزها كوبا أمريكا وتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

والجدير ذكره أن مباراة إنجلترا ضد فرنسا هو اللقاء الرابع الذي سيديره سامبيو في كأس العالم النسخة الحالية، حيث سبق له أن شارك في تحكيم عدة مباريات خلال المراحل السابقة في المونديال أبرزها هولندا ضد الولايات المتحدة في دور الـ16.

وسينضم إلى ويلتون سامبيو في الطاقم التحكيمي لهذه المواجهة، كل من الحكم المساعد برونو بوشيليا، والحكم المساعد الثاني برونو رافائيل بيرس، والحكم الرابع الإماراتي محمد عبدالله محمد الذي شارك في كأس العالم النسخة الحالية في لقائين من قبل كحكم ساحة، وهما اسبانيا وكوستاريكا، والكاميرون وصربيا.