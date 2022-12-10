تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الخميس
15° - 13°
الجمعة
14° - 14°
السبت
14° - 14°
الأحد
15° - 15°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.42
يورو
3.56
جنيه مصري
0.14
دينار أردني
4.83
جنيه إسترليني
4.13
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
الإعلام العبري: إصابة جراء عملية طعن على حاجز "إسرائيلي" في قلقيلية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:39 م
10 ديسمبر 2022
الإعلام العبري: إصابة جراء عملية طعن على حاجز "إسرائيلي" في قلقيلية
متعلقات
بالفيديو.. الإعلام العبري يتحدث عن اختطاف المقاومين جثة "إسرائيلي" في جنين
02:16 ص
الإعلام العبري يكشف: انقسام وتشرذم داخلي "إسرائيلي".. والجيش أمام تحديات خطرة جداً..!
07:35 ص
الإعلام العبري: إحباط لدى المسؤولين في جيش الاحتلال بعد عملية سلفيت
04:30 م
الإعلام العبري: نتنياهو قد يشكل حكومته بدون سموتريتش
09:18 ص
عاجل