الإعلام العبري: إصابة جراء عملية طعن على حاجز "إسرائيلي" في قلقيلية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:39 م
10 ديسمبر 2022
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الإعلام العبري: إصابة جراء عملية طعن على حاجز "إسرائيلي" في قلقيلية

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