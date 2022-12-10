مناورة "إسرائيلية" مفاجئة على حدود غزة والشمال: الشتاء الساخن 2

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مساء اليوم السبت 10/12/2022، عن مناورة عسكرية تبدأ صباح الغد في فرقة غزة تستمر عدة ساعات.

ووفقاً لجيش الاحتلال، فالمناورة تأتي من أجل رفع مستوى كفاءة وجاهزية الفرقة، سيتخللها حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية وسيسمع دوي انفجارات.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال، عن البدء بمناورة مفاجئة أطلق عليها اسم "الشتاء الساخن 2".

ووفقاً للمتحدث باسم جيش الاحتلال، بدأت الليلة مناورة مفاجئة أطلق عليها اسم "الشتاء الساخن 2" لتعزيز جاهزية القوات على الجبهة الشمالية بمشاركة 8000 جندي نظامي و5000 جندي احتياط.

وأفاد جيش الاحتلال أن المناورة ستستمر حتى الثلاثاء.