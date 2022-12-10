الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات ومستوطنون يعتدون على المواطنين

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وذكر شهود عيان، أن سلطات الاحتلال أغلقت مدخل بيت أمر ببوابة حديدية، ومنعت مرور جنازة مواطن، ما أدى إلى إندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المقبرة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق تم علاجهم ميدانيا.

كما اعتدى مستوطنون، على المواطنين أثناء تواجدهم في حي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان، أن عددا من المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا بالضرب وغاز الفلفل على مواطنين من عائلتي الفاخوري وادعيس قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة وسط مدينة الخليل.