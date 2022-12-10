"فيفا" تفتح تحقيقاً ضد منتخب الأرجنتين و ميسي

كشفت تقارير صحافية، يوم السبت، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح تحقيقا في الأحداث التي شهدتها مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وتأهلت الأرجنتين إلى نصف نهائي المونديال بعد تفوقها على هولندا بركلات الترجيح عقب تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي، يوم الجمعة.

وقالت "ماركا" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: بدأت لجنة الانضباط في "فيفا" تحليل ما حدث على أرض الملعب، ومن المتوقع أن يواجه الاتحادان الأرجنتيني والهولندي عقوبات لانتهاكات محتملة بداية من السلوك غير اللائق للاعبين والمسؤولين وصولا إلى التصريحات ضد الحكم الإسباني ماتو لاهوز.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن لاهوز تلقى انتقادات من لاعبي المنتخبين، أبرزها من قبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومن المتوقع أن تكون هناك عقوبات في الساعات المقبلة.