تطورات حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة

توقع موقع "طقس فلسطين أن يسود جواً بارداً في ساعات الصباح من يوم غدٍ الأحد، مع نشاط الرياح الشرقية الجافة، و ونهاراً يكون الجو مشمساً ودافئاً نسبياً، ومع ساعات المساء يعود الجو بارداً نسبياً يتحول الى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

يوم الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة. وتغطي السماء كميات من السحب العالية. ويسود خلال النهار جو دافئ ومعتدل نسبياً. ليلاً يسود جو بارد في مختلف المناطق خاصة الجبلية منها.

و يبقى الجو غائماً جزئياً يوم الثلاثاء القادم، و يسود خلال النهار جو دافئ ومعتدل الى حد بعيد. ومع المساء وفي النصف الثاني من اليوم عموماً تتأثر البلاد بأجواء غير مستقرة. وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من البلاد بمشيئة الله تعالى.