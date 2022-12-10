بالصور احتفالات المنتخب المغربي بالفوز والعلم الفلسطيني حاضر بقوة

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احتفالات المنتخب المغربي بالفوز والعلم الفلسطيني حاضر بقوة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:24 م
10 ديسمبر 2022
احتفالات المنتخب المغربي بالفوز والعلم الفلسطيني حاضر بقوة
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