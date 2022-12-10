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الفلسطينيون يحتفلون ويخرجون للشوارع ابتهاجًا بتأهل المنتخب المغربي
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:16 م
10 ديسمبر 2022
الفلسطينيون يخرجون للشوارع ابتهاجًا بتأهل المنتخب المغربي
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