الفلسطينيون يحتفلون ويخرجون للشوارع ابتهاجًا بتأهل المنتخب المغربي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:16 م
10 ديسمبر 2022
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الفلسطينيون يخرجون للشوارع ابتهاجًا بتأهل المنتخب المغربي

 

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