صحيفة عبرية: مونديال قطر 2022 أظهر أن العالم العربي بعيد كل البعد عن التطبيع

قالت صحيفة عبرية، اليوم السبت، إن احتفال المنتخب والجمهور المغربي في مونديال قطر، أثبت أن العالم العربي بعيد كل البعد عن التطبيع مع إسرائيل.

وحقق المنتخب المغربي إنجازاً كبيراً في مونديال قطر، حيث تمكن من الصعود إلى دور الثمانية، كأول منتخب عربي يصل إلى هذا الدور منذ إقامة بطولات كأس العام عام 1930.

وأضافت صحيفة "معاريف": "الآن نشهد الحقيقة المرّة التي وضعها مشجعو العالم العربي أمام أعيننا بأن مونديال قطر هو مونديال للتضامن مع الرواية الفلسطينية".

وتابعت: "عرز احتفال المغاربة بالفوز على الإسبان حاملين علم فلسطين، إصبعًا آخر في عين المشاهد الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن ربما بعض السذّج يعتقد أن قطار التطبيع سيغير شيئًا ما في قلوب العالم العربي تجاه إسرائيل، إلا أن المونديال الحالي أبرز تضامن العالم العربي حول الرواية الفلسطينية فيه".

وختمت: "نحن كمشاهدين إسرائيليين سنواصل المتابعة حتى صافرة النهاية، ونشهد الحقيقة المرة التي يضعها المشجعون العرب أمام أعيننا"