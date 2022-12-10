إصابة خارج الملاعب تنهي موسم نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا

أعلن الحارس المخضرم مانويل نوير نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا اليوم السبت غيابه عن الملاعب فيما تبقى من الموسم الجاري عقب تعرضه لإصابة في الساق.

ونشر الحارس العملاق صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" ظهر فيها مستلقياً على فراش بجبيرة على ساقه.

وكتب قائد بايرن: "مرحباً يا رفاق، ماذا يسعني أن أقول، كان من الممكن أن تكون نهاية السنة أفضل بكل تأكيد.

"كنت أحاول الاسترخاء بالتزلج، لكني تعرضت لكسر أسفل الساق، وخضعت لعملية جراحية أمس، سارت الأمور بشكل جيد، والشكر للأطباء.

"من المؤلم انتهاء الموسم الجاري بالنسبة لي، اعتنوا بأنفسكم".

وتشكل إصابة نوير ضربة موجعة لبايرن ميونخ الذي يعد أحد أبرز المرشحين للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا علاوة على لقب الدوري الألماني.