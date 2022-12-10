حصاد الأسبوع: 7 شهداء برصاص جيش الاحتلال بالضفة المحتلة

استشهد سبعة مواطنين برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، خلال الأسبوع الماضي.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي هم ضياء الريماوي (17 عاماً) ومجاهد حامد (32 عاماً) من رام الله، وعطا شلبي (46 عامًا)، وصدقي زكارنة (22 عامًا)، وطارق الدمج (32 عامًا) من جنين.

وفي بيت لحم استشهد الأسير المحرر عمر يوسف مناع (23 عامًا)، من سكان مخيم الدهيشة، فيما أعدم جنود الاحتلال الشاب عمار حمدي مفلح (22 سنة) من قرية أوصرين في نابلس.

وأحصى مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- 240 عملاً مقاوماً بينها 29 عملية إطلاق نار، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.