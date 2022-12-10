بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال الآن (0/0) على يلا شوت وبي ان سبورت HD .. مباشر المغرب ضد البرتغال

بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال الآن على يلا شوت وبي ان سبورت الرياضية بجودة HD اليوم السبت الموافق 10/12/2022 ضمن منافسات جولة ربع نهائي في بطولة كأس العالم بقطر 2022 وبعد قليل من الان سوف تنطلق هذه المباراة على أستاذ الثمامة فيما بدأ المتفرجين بالذهاب إلى المعلب وهم بالآلاف من أجل مشاهدة مباراة المغرب ضد البرتغال ، وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية هذه التفاصيل المتعلقة في هذه المباراة النارية التي من خلالها سوف تتعرفون على التشكيلة والتردد والموعد ورابط البث حيث رصدنا في الساعات الأولى من صبيحة هذا اليوم وجود عمليات بحث واسعة تقدر بالملايين على محرك جوجل الشهير بعد التفاعل الذي لاحظناه على مواقع التواصل الاجتماعي وهو على النحو التالي:

بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال الآن

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة رابط مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال الآن على يلا شوت وقناة بي ان سبورت والضغط على هذا الرابط هنـــــــــــا وبجودة HD ، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية والقدس الشريف والساعة السادسة المملكة العربية السعودية وقطر.

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال على بي ان سبورت

وبعد أن تعرفتهم على تردد القناة ، وضعنا لكم في هذه الفقرة رابط مشاهدة مباراة المغرب ضد البرتغال على قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة وهو على هذا الرابط هنــــــا ، ويمكن لكم الان التعرف بشكل مفصل على تشكيلة المنتخبين في السطور التالية.

تشكيلة منتخب المغرب ضد البرتغال

ووضعنا لكم تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة التي سيواجه بها منتخب البرتغال الذي يضم نجوم في كرة القدم وهي التالي: إذ يأتي في خط الهجوم كل من: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال ( زكريا أبو خلال).

اما في خط الوسط لمنتخب المغرب فإنه يضم كل من اللاعب: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي (عبد الحميد صابيري). وفي خط الدفاع فإنه يضم كل من : نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكراد (جواد ياميق)، أشرف حكيمي.

في حراسة المرمى للمنتخب الذي فاز على اسبانيا بركلات الترجيح كل من : ياسين بونو، منير المحمدي.

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تشكيلة منتخب البرتغال أمام المغرب

وبعد ان تعرفنا سويا على تشكيلة منتخب المغرب ، الان سوف نتعرف معا على التشكيلة المتوقعة لمنتخب البرتغال وهي على النحو التالي: إذ أنه يأتي في خط الهجوم فإنه يضم: كريستيانو رونالدو، جواو فليليكس (رفائيل لياو).

ونواصل معكم في تشكيلة منتخب البرتغال ، وفي خط الوسط فإنه يضم: روبن نيفيس، برناردو سيلفا. ويليام كارفاليو، برونو فيرنانديز.

وفي خط الدفاع للمنتخب الذي يضم مهرة في كرة القدم يضم كل من: نونو مينديز، روبن دياز، بيبي، جواو كانسيلو، فيما يأتي في حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

بث مباشر مباراة المغرب اليوم

خالد علق : كل التوفيق والدعم والتشجيع لـ أسود الأطلس اليوم كل العربي بقلب مغربي بإذن الله الفوز مغربي قولو يا رب ". أبو الحارث القاضي علق : قلوبنا مع أسود الأطلس المغرب ان شاء الله مجد جديد ونصر جديد وتاريخ جديد يسجل بأحرف من ذهب للكرة العربية والأفريقية ".

عبير علق على مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال HD : "البرتغال في آخر مباره ظهر معه هجوم قوي ولكن لا ننسي أن المغرب معها دفاع قوي وهجوم مباغت لكل مباراة مجرياتها وظروفها، صعب الواحد يتوقع بس أن شاء الله يوصل لضربات الترجيحية لانه حاس المغرب ممتاز وبالتوفيق للجميع أن شاء الله المغرب".

ايمن علق : وفريقك رائع كمان واحسن من رونالدو المهم التوكل على الله والثقة بالنفس وبقدراتكم وان شاء الله النصر حليفكم بدعوات ورضا والديكم وشعبكم وامتكم العربية وكل قارة افريقيا معكم وما شاء الله عنك والله يقويك على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة الملقاه على عاتقكفي حفظ الله ورعايته دعواتنا لكم من فلسطين".

جمال زيدان علق على مشاهدة بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال : "بعتقد وجوده في الملعب افضل المباراة اللي غاب عنها كانت من أجمل المباريات وغلبوا خصمهم ٦ أهداف لواحد الفريق لما يكون فيه واحد زي رونالدو او مسي بيركنوا الفريق عليه وممكن النتائج اتكون افضل للخصم اذا لعب ".

احمد مجدي علق : " له يا كابتن وليد ما تخلي وجود رونالدو في المباراة عقبة أمام فريقك وإياك تحسس المنتخب بالرهبة بسبب وجوده في المباراة بالعكس اعطيهم أمل كبير بأنهم أقوياء قادرين على تخطي البرتغال في وجود رونالدو أو عدم وجوده انت قول يا رب وابذل أنت والمنتخب قصارى جهدكم للفوز بمشيئة الله " .

بث مباشر البرتغال والمغرب HD

وليد كميل علق : هاض المدرب كارثة إذا كان تصريحه صحيح فهو ذكي وبالعكس هو حابب يكون موجود بالمبارة لهدف انو إذا فازت المغرب وبوجود رونالدو هيك معنويات ونفسية المنتخب المغربي بترتفع أكثر واكثر وكمان تحطيم لنفسيات الافرقة الباقية ".

مريم علق : "اللعب الند بالند و مع اي فريق كان، الفريق الثابت و اللي عندو روح رياضية تنافسية علي الميدان هو اللي بيكسب، الي جانب طبعا الخطة التكتيكية اللي يلعب بيها المدرب، بالتوفيق ان شاء الله ".

سعدون علق : "رغم تألق المنتخب المغربي ال أن السياسة عالقه في أذهان المعلقين الجزائري حفيظ الدراجي و التونسيين عصام الشوالي و رؤوف خليف ".

بلال علق : "بالعكس تماما ' اذا لعب سيكون أفضل للمغرب ' لأنه بهذه الحالة سيحدث من قدرة مهاجمي البرتغال ' بسبب أنه يريد التسجيل من أجل تحطيم رقم قياسي ' عدا عن أنه يسبب التوتر للاعبين الشباب لعدم إعطائهم فرصه في الهجوم والتسديد . وبهذه الحالة ربما سيخذلونه لأثبات قدراتهم ' وهذا يسبب تشتت ذهني لديهم وعدم تطبيق خطة المدرب بأحكام".

شاهر علق : "يا زلمة احنا العرب راسنا كبير رح تنغلبوا اليوم وتطلعوا وعلم على هالحكي لانه المنتخبات العربية وعلى فكرة فوزكم بشكل عام تفتقر للهجوم لما يدخلو جول بتحولوا للدفاع للحفاظ على الهدف وما بفكروا بهدف تاني او باقصى الاحوال بحاولوا الوصول لركلات الترجيح وهاي سياسة فاشلة وبتخلص عندهم المباراة على هالحكي ".

بوروا علق على بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال : يا رب يلعب رونالدو لازم الواحد يكون عندو ثقة بحالو كيف بدك تربح اذا ما بدك تلعب مع الاقوى ولا حكي فاضي والسلام وانزل على الارض شوية ساعه بدك تعتزل اذا ما ربحت ساعه ما بدك رونالدو هدي حالك شوية ".

#المغرب_البرتغال

مباراة المغرب والبرتغال

5:00 مساء بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت السعودية والدوحة، 7:00 بتوقيت الإمارات..

بإذن الله أسود الأطلس يفرحونا ويحققوا إنجاز عربي كبير بتأهلهم للدور نصف النهائي بـ #كأس_العالم_قطر2022

الشعوب العربية تلتحم وتقف خلف المغرب ❤️❤️

يحيا المغرب pic.twitter.com/eb19cRHXwI — Mamdouh Rashed (@MamdouhRashed6) December 10, 2022

مباشر مباراة منتخب المغرب والبرتغال يلا شوت

وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين ، والساعة السادسة بتوقيت الامارات وقطر ستنطلق مباراة منتخب المغرب ضد البرتغال ضمن منافسات جولة ربع نهائي في كأس العالم بقطر 2022 على استاد الثمامة الذي يتسع ما يزيد عن 44 ألف متفرج .

معلق مباراة المغرب ضد البرتغال اليوم

وفي هذه الفقرة سوف نضع لكم الإجابة عن تساؤل الجمهور المتابع لهذه البطولة الكروية التي كلفت دولة قطر لاستضافتها نحو 220 مليار دولار، وعلى قنوات ( بين سبورت)، المعلق الرياضي المغربي جواد بده، وعلى قنوات (الكأس)، سيعلق المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي .

وفي نهاية المقالة التي حرص فريق الموقع على كتابتها نحو بث مباشر مباراة المغرب والبرتغال الآن على يلا شوت وبي ان سبورت الرياضية بجودة HD اليوم السبت الموافق 10/12/2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .