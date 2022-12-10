السيسي: أزمة الغذاء أخطر ما يواجه العالم حاليًا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "أخطر ما يواجه العالم في هذه الفترة، هو أزمة الغذاء وتبعاتها".

جاءت تصريحاته خلال فعاليات القمة العربية الصينية بالعاصمة السعودية "الرياض".

وأضاف السيسي أن أزمة الغذاء العالمية "تدفعنا لتوثيق الشراكة العربية الصينية لمواجهة هذا التحدي".

وتابع: "يجب أن يكون هناك تطوير واستجابة سريعة، لتطوير التعاون الخاص بالأمن الغذائي، بسبب الدول النامية".

ودعا الرئيس المصري إلى "التعاون لتطوير الغذاء، والصناعة، وتحسين البنية التحتية بالمناطق الريفية".

وأضاف: "نعمل على تخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة".

وأشار إلى أن العالم خاض معارك متعددة من أجل التنمية وبناء الاقتصاد، مضيفا: "نحن نسعى إلى إقرار نظام عالمي أكثر عدالة يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي".