"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين ليوم غدٍ الأحد (11ديسمبر)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليون غدٍ الأحد (11 ديسمبر).

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن أولوية ستكون للأسماء المتبقية في كشف الحافلة الثالثة، والرابعة حتى الرقم (250) من كشف المسافرين رقم (2022/40)هنـــــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/48)هنــــــا، داعية المسافرين لضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان.

كما دعت المسافرين لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر و إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت الوزارة المسافرين بضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته، مبينة أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وأنها لن تسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.