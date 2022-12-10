هل العقاقير المخفضة للكوليسترول تزيد من السمنة؟

يحذر خبراء من أن العقاقير المخفضة للكوليسترول وأقراص ضغط الدم قد تزيد من السمنة لأنها تعمل بشكل جيد وقد لا يحاول بعض المرضى إنقاص الوزن.

ويتناول حوالي ثمانية ملايين بريطاني العقاقير المخفضة للكوليسترول لخفض نسبة الكوليسترول لديهم، وما يصل إلى تسعة ملايين يتعاطون أدوية لخفض ضغط الدم.

ويقول مقال استفزازي في مجلة طبية إن الحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية التي توفرها الأقراص قد تشتت انتباه الناس عن اتخاذ خطوات لمعالجة محيط الخصر المتوسع.

ويمكن أن توفر أدوية الستاتين وأقراص ضغط الدم حياة أطول لعقود. لكن أولئك الذين يعيشون لفترة أطول أثناء زيادة الوزن بسبب مثل هذه الأدوية معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بقائمة طويلة من الأمراض المرتبطة بالسمنة مثل قصور القلب وأمراض الكبد الدهنية والتهاب المفاصل.

ويزعم مقال الرأي في The Lancet Diabetes & Endocrinology أن العلاجات الحديثة تعني أن العديد من الأمراض "لا يُخشى منها كما كان من قبل".

وقال المعد الرئيسي نافيد ستار، أستاذ الطب الأيضي في جامعة غلاسكو: "العلاجات الأفضل مثل الستاتين وأقراص ضغط الدم تساعد بشكل غير مباشر في تأجيج أزمة السمنة. إنه نجاح باهر أن يبقى الناس على قيد الحياة لفترة أطول، بحيث يعيش الشخص الذي ربما يكون قد مات في سن الستين من سكتة دماغية أو نوبة قلبية حتى سن 75 عاما. ولكن إذا لم تتم مناقشة الوزن، فقد ينتهي الأمر بهذا الشخص بمشاكل صحية متعددة مرتبطة جزئيا بزيادة الوزن وتعاطي العشرات من الأدوية المختلفة".

وفي الأربعين إلى الخمسين عاما الماضية، أصبح الأشخاص في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل المملكة المتحدة أكثر وزنا بمعدل 10 كغم (أول 8 أرطال)، مع زيادة الوزن أو السمنة لدى حوالي ثلثي البالغين في هذا البلد.

وقالت الدكتورة سونيا بابو نارايان، استشارية أمراض القلب والمدير الطبي المساعد في مؤسسة القلب البريطانية: "أظهرت عقود من الأبحاث أن أدوية الستاتين وأدوية خفض ضغط الدم تنقذ الأرواح. إذا أوصى طبيبك بهذا، فمن الضروري أن تستمر في تناولها".

لكن ينبغي أخذ الحيطة والحذر واستشارة الطبيب حول الإجراءات المرافقة.