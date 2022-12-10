جنود الاحتلال يستولون على "باجر" لاحد المزارعين في يطا

أكد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد عمور، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي على "باجر" ومنع المزارعين من حراثة أراضيهم في مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال عمور، في تصريح صحفي، إن "القوات الإسرائيلية استولت على باخر خلال عمله في استصلاح أراضي في منطقة الزويدين، بقوة السلاح".

وأضاف أنها منعت المواطنين من بينهم المزارع فريد حمامدة من استصلاح أرضهم في المنطقة ذاتها، لزراعتها بالمحاصيل الشتوية.

وأشار إلى أن الاحتلال منع المزارعين من حراثة أرضهم في منطقة تجمع السمرة، وأجبرتهم على مغادرة المنطقة.