فوائد مذهلة للشوكولاتة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناولها يومياً؟

تعد الشكولاتة معشوقة الكثيرين من الناس، حيث تُقدم فئة كبيرة على تناولها بشكل يومي، وبكميات كبيرة، فهم لا يأبهون بما تسببه من سمنة أو أضرار للجسم كما قالت العددي من التقارير الإعلامية المختصة في مجال الصحة والتغذية.

أشكال الشوكولاتة وتنوعها ما بين البيضاء والداكنة بسبب مكوناتها يؤدي لاختلاف في سماتها الغذائية، إلا أن الكثير من الدراسات أشارت إلى الآثار الصحية المتنوعة لتناول الشوكولاتة بشكل منتظم، وهي:

1 تحسين صحة القلب

حيث تحتوي الشوكولاتة على مواد صلبة من نبتة الكاكاو والذي يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة موجودة أيضا في الشاي والتوت، والتي تقوم بتحسين في الألواح الدهنية وضغط الدم عند تناول كميات منظمة من الشوكولاتة الداكنة كل يوم أو يومين.

2- تحسين مستويات الحديد

حيث تحتوي حصة 50 غرام من الشوكولاتة الداكنة على 6 ملليغرام من الحديد، الذي يمكن أن يحارب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ووفقا لمعهد الصحة الوطنية الأمريكية فإن الذكور البالغيين يحتاجون يوميا إلى 8 ملليغرامات بينما الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 إلى 50 عاما يحتجبن لـ18 ملليغراما من الحديد يوميا.

3- تحسين الأداء الإدراكي

أظهرت دراسة أجريت في عام 2019، أن تناول الشوكولاتة الداكنة يوميا لمدة 30 يوميا يؤدي لتحسين الأداء الإدراكي لدى المشاركين في الدراسة، وأرجع القائمون على الدراسة ذلك للميثيل زانثين الموجود في الشوكولاتة.