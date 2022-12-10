اتفاق حكومي نقابي يؤثر على أسعار الدجــــاج في قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة القادمة ..!

قال رئيس نقابة مربي الدواجن والثروة الحيوانية في قطاع غزة مروان الحلو، اليوم السبت 10 ديسمبر 2022: إن الأشهر الثلاثة المقبلة سيكون هناك توازناً في سعر كيلو الدجاج اللاحم، وسيعود بالفائدة على المستهلك والمُزارع على حد سواء، بعدما أبرمت النقابة اتفاقاً مع الحكومة يسمح لها بتوريد البيض المُخصب الخاص بتفريخ وإنتاج الصيصان إلى القطاع، لأول مرة منذ نشأتها.

وبيّن الحلو في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه بعد الاتفاقية تم تفريخ عشرات الآلاف من الصيصان بتاريخ 8 ديسمبر 2022، وتوزيعهم على المربين المنتسبين للنقابة وعددهم نحو ألف بأسعار التكلفة، تحت إشراف طبيبين بيطريين من وزارة الزراعة والنقابة معاً، لتجنب المزارعين من عمليات الاستغلال والاحتكار من بعض التجار والمستوردين، وأصحاب الفقاسات.

وأشار إلى أنه تم بيع الصوص بعمر اليوم المُنتج عن طريق النقابة للمُزارع المنتسب للنقابة بـ 2.5 شيكل، بينما تم توزيعه لبقية المربين غير الأعضاء في اليوم نفسه بـ 3 شواكل من بعض التجار، وهو ما يحدث فرقاً كبيراً في سعر التكلفة.

وذكر الحلو، أن النقابة بصدد طرح عطاء خاص باستيراد شحنات من أعلاف الدجاج مطلع عام 2023، وهو ما سيعود بالفائدة على المربين، كونهم يحصلون على هذه السلع بسعر التكلفة، أي أقل من سعره حالياً في الأسواق من 150- 200 شيكل للطن الواحد، موضحاً أن سعر طن العلف سيصل إلى المزارع المنتسب للنقابة بـ 2850 – 2900 شيكل، بدلاً من 3050 شيكلاً السعر الذي حددته وزارة الاقتصاد قبل شهر تقريباً.

وأكّد أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على المزارع بانخفاض سعر التكلفة، كما ستنعكس ايجاباً أيضا على المستهلك الذي سيُلامس انخفاضا على سعر الدجاج في الأسواق، منوهاً إلى أن تكلفة تربية كيلو الدجاج حتى بيعه للموزعين 10 شواكل، بينما بعد تنفيذ خطة النقابة ستنخفض التكلفة إلى 9 شواكل.

وفي نهاية تصريحه، وجّه دعوة لجميع المربين للانتساب إلى النقابة خلال العام المقبل، حتى يستفيدوا من العروضات وانخفاض السلع، كما إنها تُعد الجسم الذي يشكل حماية لهم ويدافع عنهم.

وتشهد أسعار الدجاج في قطاع غزة حالة من عدم الاستقرار، فهي لم تثبت عند رقم معين منذ أشهر، نتيجة ارتفاع وانخفاض السلع والمواد اللازمة للتربية، إضافة إلى كميات العرض والطلب على هذا المنتج فتارة يصل سعر الكيلو لـ 8 شواكل، وأحياناً كثيرة يصل لـ 13-14 شيكلاً، بينما يُباع اليوم للمستهلك بـ 11 شيكلاً.