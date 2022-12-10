ثلاثة طلاب من جامعة بيرزيت يفوزون بالبرونزية في مسابقة للبرمجة

تمكن ثلاثة طلاب من هندسة الحاسوب في جامعة بيرزيت بالفوز بالميدالية البرونزية في المسابقة العربية والأفريقية للبرمجة، والتي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية.

بهذا الفوز يتأهل فريق الجامعة المكون من: صهيب صوالحة، محمد ملحم، وباسل حجاز، وبإشراف من المدرب عودة المسالمة، للمسابقة العالمية للبرمجة ICPC ، وفقا لبيان الجامعة .

وبينت الجامعة إلى أن هذا الإنجاز يأتي بعد تميز جامعة بيرزيت في المسابقة الوطنية للبرمجة على مستوى الجامعات الفلسطينية ACM في دورتها العاشرة، والتي عقدت في تشرين الأول الماضي، حيث حصل الطلبة على المرتبة الأولى والرابعة.

وقال مسؤول التدريب العملي ومسؤول المسابقات لبرنامج هندسة الحاسوب محمد حسين "أظهرت المسابقة تميز هؤلاء الطلبة، وقدرتهم على المنافسة في المحافل المحلية والعربية والدولية، مبينا أنه يتم تدريب الطلبة على مدار العام، لتمكينهم من دخول كل حلقات المنافسة في كل المسابقات المحلية والدولية".

وأضاف حسين: "نشارك وننظم في دائرة الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب مسابقات برمجية بشكل دوري لتشجيع الطلبة وتطوير مهاراتهم، ونحن نعد لمسابقة برمجية يوم الأحد المقبل مدعومة من شركة نون في الخليج وهي أكبر شركة برمجية على مستوى الوطن العربي".

وتعد مسابقة "ACM" إحدى أهم المسابقات البرمجية على مستوى العالم، حيثُ تأسست عام 1970 وتقام سنوياً تحت إشراف جمعية الحوسبة الآلية "ACM، وتستهدف المسابقة طلبة الجامعات إذ يتنافسون ضمن فرق تمثّل جامعاتهم ويتألف كل فريق من ثلاثة طلبة.

يذكر أن المسابقة تنظم في فلسطين منذ العام 2012، حيث أن الجامعات المحلية تقوم بتنظيم مسابقات داخلية لاختيار أفضل الطلبة في مجال البرمجة والخوارزميات والعمل الجماعي وحل المشاكل بأفضل الطرق الممكنة. وتهدف المسابقة لتوجيه الطلبة نحو حل مشاكلهم الحياتية باستخدام البرمجة والتكنولوجيا بأفضل الطرق الممكنة.