مباراة هولندا والأرجنتين.. ما هو السر في الرقم 16..؟!

عاشت جماهير كرة القدم ليلة مثيرة بمتابعة مباراة هولندا ضد الأرجنتين، أمس الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

ويُشار إلى أن المباراة شهدت إثارة بالغة بعدما نجحت هولندا في إدراك التعادل القاتل في الدقيقة 90+11، لتذهب للأشواط الإضافية ومنها لركلات الترجيح.

وابتسمت ركلات الترجيح في وجه رجال المدرب الأرجنتيني ليونيل سالكوني، ليعبروا إلى نصف النهائي لملاقاة كرواتيا.

وأدار مباراة هولندا ضد الأرجنتين الحكم الإسباني ماتيو لاهوز، الذي نال سخط كلا الفريقين بسبب قراراته.

وتسبب لاهوز في دخول مباراة هولندا والأرجنتين تاريخ كأس العالم بسبب كثرة بطاقاته، التي أشهرها في وجوه عناصر الفريقين.

جدير ذكره أنه أصبحت مباراة الأرجنتين وهولندا من أكثر المباريات التي شهدت بطاقات صفراء في تاريخ المونديال، بواقع 16 إنذارا.

وتخلل المباراة احتساب الحكم ركلة جزاء للأرجنتين، سجل منها ليونيل ميسي هدفا ثانيا لمنتخب بلاده.