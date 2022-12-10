الجهاد تحيي ذكرى الشهيدين أبو سعدة وحمدان في طولكرم

أحيت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية، أمس الجمعة، الذكرى السابعة عشر للاستشهادي لطفي أبو سعدة، والثامنة عشر للمجاهد أمين حمدان في بلدة علار قضاء طولكرم المحتلة.

فقد زار وفد من قادة ومحرري الحركة منزل الاستشهادي: لطفي أبو سعدة والشهيد: أمين حمدان، وتقديم درع الوفاء لذوي الشهداء الكرام الذين كانوا في استقبالهم مرحبين بهذه الزيارة الكريمة لذكرى أبنائهم الذين ارتقوا على طريق القدس.

وفي كلمة له وجه القيادي المحرر خضر عدنان التحية لعوائل الشهداء الكرام، مشيدًا بأبناء بلدة علاء الذين كانوا رأس حربة في مواجهة الاحتلال في كل ميادين الجهاد والمقاومة وكانت لهم صولات وجولات مع العدو.

وأكد القيادي عدنان أن دماء الشهداء التي تنزف يوميًا على أرض الضفة هي وقود لاستمرار حالة المقاومة المتصاعدة في وجه العدوان، مؤكدًا أن تحرير الأقصى يتطلب تقديم الدماء لدحر المحتل عن الأراضي المحتلة.

يشار إلى أن الاستشهادي لطفي أبو سعدة نفذ عملية استشهادية في مجمع هشارون بمدينة نتانيا بتاريخ 5 – 12 – 2005م، وأسفرت عن مقتل 5 صهاينة وإصابة أكثر من 40 آخرين، كما أن المجاهد أمين حمدان استشهد بتاريخ 7 نوفمبر عام 2004م بعد خوضه اشتباكًا عنيفًا مع قوات الاحتلال في بلدة علار وتمكن من قتل 3 جنود قبل أن يرتقي شهيدًا.