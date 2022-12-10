سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 10/12/2022-ارتفاع جديد

تشهد أسعار الذهب في الاردن اليوم السبت 10/12/2022 ، ارتفاعاً بواقع 30 قرشا للغرام الواحد، وخاصة بعد استقرار طرأ على سعر صرفه منذ عدة ايام .

ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين، إلى 36.6 دينار، و35.1 دينار للشراء.

كذلك ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 42.7 دينارا، بينما ارتفع سعر الشراء إلى39.9 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط إلى 32.9 دينارا، و29.9 دينارا للشراء.