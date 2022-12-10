قانون "الحصانة" لمن يعدم الفلسطينيين على رأس أولويات "بن غفير"

أكد مسؤول المفاوضات الائتلافية مع "حزب الليكود" عن حزب عوتسما يهوديت هانمال دورفمان، أن قانون تحصين الضباط والجنود الذين يعدمون الفلسطينيين ميدانيًا على رأس أولويات إيتمار بن غفير وزير "الأمن القومي" في حكومة نتنياهو المقبلة.

ويُشار إلى أنه نفذت قوات الاحتلال خلال الأسبوعين الأخيرين مجمعة إعدامات ميدانية بحق عدد من الشبان في الضفة المحتلة تركزت في مدينتي جنين ورام الله.

وفي لقاء مع صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية قال دورفمان: “نحن نصر على قانون حصانة للجنود وضباط الشرطة، وهناك بنود بما يخص تعليمات فتح النار نريد إزالتها".

وأضاف المسؤول:"بدون تغيير هذه القوانين وسن قانون حصانة للعسكريين وضباط الشرطة والعمل كلجنة وزارية "للشؤون التشريعية" لها القدرة على التأثير على النظام فليس لدينا ما نبحث عنه في الحكومة، ولن ندخل الحكومة بدون ذلك".