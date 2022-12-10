"عياش": ٧٠% من صيادي غزة سيتوقفون عن العمل خلال عام نتيجة تعطل مراكبهم

أكد نقيب الصيادين بغزة نزار عياش، اليوم السبت، أن أكثر من ٧٠% من الصيادين أتوقع توقفهم عن العمل خلال عام نتيجة أعطال ماكينات مراكبهم وعدم سماح الاحتلال بإدخال معداتهم اللازمة".

وقال عياش في تصريحات صحفية:"أن الأمم المتحدة ضغطت لإدخال مادة "الفيبر جلاس"، ونحن نريد أن تدخل المادة عن طريق التجار بشكل طبيعي حتى يستطيع الصياد شرائها".

ويُشار إلى أنه على مدار سنوات منعت وقوات الاحتلال دخول مادة الفيبر جلاس والتي تستخدم في صناعة مراكب الصيد، تحت حجج واهية من الاحتلال الصهيوني.

وأضاف عياش:"قمنا بإصلاح ٧٠ قارباً عبر مؤسسة ووزارة الزراعة، موضحاً أنه منع الاحتلال تصدير الأسماك من قطاع غزة ما أثر بشكل كبير على الصيادين".

وتابع نقيب الصيادين:" بالكاد الصياد الفلسطيني يستطيع أن يفي بالتزامات بيته واحتياجاته اليومية".