بالفيديو: ما قصة الطفل الكرواتي الذي اقتحم الملعب لمعانقة نيمار مواساته بعد الهزيمة

تمكن طفل كرواتي ان يقلب مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت 10/12/2022 ، بعد ان تمكن بالأمس من اقتحام الملعب فور انتهاء مباراة البرازيل وكرواتيا وقيامه بمواساة اللاعب البرازيلي نيمار بعد بكائه الشديد فور الهزيمة أمام كرواتيا.

الطفل الكرواتي الذي اقتحم الملعب توجه نحجو نيمار الذي كان باكياً نحوه ومعانقته.

وتلقى المنتخب البرازيلي بالأمس هزيمة بعد فوز بركلات الترجيح من كرواتيا 4-2، وخروجه من مونديال قطر 2022 .

وبعد تعادل دون أهداف خلال 90 دقيقة بدا أن البرازيل تقترب من المربع الذهبي حين سجل نيمار بمجهود فردي مميز قبل نهاية الشوط الإضافي الأول.

كرواتيا رفضت الاستسلام وأدرك برونو بتكوفيتش التعادل في الدقيقة 117 بالشوط الإضافي الثاني من تسديدة غيرت اتجاهها لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح.