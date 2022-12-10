تشكيلة منتخب المغرب أمام البرتغال اليوم السبت 10/12/2022 وتخوفات من تغييب 3 لاعبين

تشكيلة منتخب المغرب أمام البرتغال اليوم السبت 10/12/2022 ، ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة المنتخب المغربي أمام البرتغال اليوم السبت 10/12/2022 في دوري ال16 من كأس العالم في قطر 2022 وسط تساؤلات عن التشكيلة التي وضعها المدرب وليد الركراكي لمواجهة منتخب البرتغالي اليوم ، وسط تخوفات لدى الجمهور العربي بعد الانباء عن تغييب ثلاثة لاعبين من كبار من تشكيلة المنتخب المغربي نتيجة الاصابة ، وسط دعوات ان تكون تشكيلة المنتخب المغربي أمام البرتغال قوية وتتمكن من انتزاع الفوز والصعود لدور الثمانية ، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم لكم التشكيلة المتوقعة أمام المنتخب البرتغالي في دوري ال16 في كأس العالم قطر 2022 .

التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب أمام البرتغال وتخوفات من تغييب 3 لاعبين

منذ اللحظة الاولى لانتهاء المباراة بين المغرب والبرتغال ضجت العدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية حول أمكانية تغيب ثلاثة لاعبين وهو الثلاثي الذي كان له الدور البارز في تحقيق "أسود الأطلس" لإنجاز عربي غير مسبوق بالوصول لربع نهائي المونديال والفوز على اسبانيا.





وبشأن الاعبين المصابين فهم : رومان سايس ويطلق عليه عميد الدفاع ، المصاب على مستوى الفخذ، نايف أكرد وهو قلب الدفاع ، الذي تعرّض للإصابة نفسها، والاعب نصير المزراوي في الظهير الايمن .

الجهاز الطبي لمنتخب المغرب بقيادة الدكتور عبد الرزاق هيفتي دفع بكل ما لتجهيز الثلاثي ليكون حاضرًا في المباراة التاريخية أمام البرتغال، حيث خضع الثلاثي لحصص علاجية إضافية.

بث مباشر : التشكيلة المتوقعة لمنتخب المغرب أمام البرتغال اليوم السبت 10/12/2022

المدرب وليد الركراكي تلقّى إشارات إيجابية بخصوص مدافع ويست هام الإنجليزي نايف أكرد، الذي اضطُر لمغادرة مباراة إسبانيا الماضية، بسبب شعوره بآلام على مستوى أعلى الفخذ ن ولكن وسائل الاعلام الغربية أكدت ان أكرد سيكون بنسبة كبيرة حاضرًا في قمة البرتغال، بعد أن كشفت الفحوصات الأولية، بأن إصابته لم تكن بالخطورة التي ستمنعه من المشاركة ، مباريات كأس العالم قطر 2022





التشكيلة المتوقعة التي سيختارها وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لمواجهة المنتخب البرتغالي اليوم السبت 10/12/2022

-ياسين بونو

-رومان غانم سايس

-نايف أكرد

– أشرف حكيمي

– نصير مزراوي

– سفيان أمرابط

– سليم أملاح

– عزالدين أوناحي

– سفيان بوفال

– حكيم زياش

– يوسف النصيري

التويزع سيكون كالتالي :

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

دفاع أسود الأطلس المغربي: نصير مزراوي، غانم سايس، نايف أكراد (جواد ياميق)، أشرف حكيمي.

خط الوسط: سليم أملاح، سفيان أمرابط، عز الدين أوناهي (عبد الحميد صابيري).

مركز الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال (زكريا أبو خلال).

تشكيلة المنتخب المغربي امام البرتغال اليوم

مباراة البرتغال وفقا للركراكي اليوم يمكن ان تحسم بالتفاصيل الصغيرة، فالبرتغال ستحاول تسريع وتيرة اللعب منذ البداية لاستغلال حقيقة أننا لعبنا 120 دقيقة ضد إسبانيا والتسجيل سريعا، وإذا لم تسجل في الشوط الأول أو نجحنا في التقدم في النتيجة ستكون الأمور صعبة عليهم وبالتالي ستكون لدينا خطتنا.

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ستقوم ببث مباشر للمباراة القوية التي سيكون كافة العرب خلفها بالتضرع بالدعاء .