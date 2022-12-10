موعد مباراة المغرب والبرتغال اليوم السبت10/12/2022 في مصر و فلسطين والسعودية

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم في قطر 2022 ، وكل ما يتعلق بالمباراة المقررة اليوم السبت الموافق 10/12/2022، والتي تحمل في طياته العديد من المفاجئة والدافعية وخاصة ان المنتخب العربي والوحيد هو من يحارب على لقب كاس العالم في قطر في ربع النهائي لكأس العالم ، الا ان المنتخب المنافس وهو المنتحب البرتغالي من اكثر المنتخابات محبة في قلبو العرب كونها تضم اللاعب الكبير رونالدو"الدون" كما يطلق عليه عربياً ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكم موعد مباراة المغرب والبرتغال .

موعد مباراة المغرب والبرتغال اليوم السبت 10/12/2022 بتوقيت المغرب وقطر

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في دوري ال16 للمرة الاولى ضمن الفرق العربية





موعد المباراة التي وصفت بالحاسمة ستكون اليوم بين المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022، هو يوم السبت 10 ديسمبر 2022 ، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت فلسطين ، والسادسة بتوقيت السعودية وقطر ، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت المغرب .

موعد مباراة المغرب والبرتغال اليوم السبت 10/12/2022 بتوقيت السعودية وفلسطين

موعد المباراة الحاسمة ستكون عصر اليوم في كافة الدول العربية وموعد مباراة المغرب والبرتغال ضمن مباريارت كأس العالم اليوم السبت 10/12/2022 ولكن القنوات الناقلة ككل المباريات ستذاع حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة المغرب والبرتغال على شاشتها.

المباراة ينتظرها الملايين من العالم العربي وكلهم أمل ان تحظى المغرب بالفوز وسط دعوات كبيرة من الجمهور ، فلسطين اليوم ستكون معكم اليوم في الحدث وستنقل لك المباراة على البث المباشر .