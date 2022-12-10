تذاكر مباراة "الأسود والبرتغال" مجانا اليوم في قطر

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، توزيع عددا محددا من التذاكر المجانية على الجماهير المغربية، لحضور مباراة المغرب أمام البرتغال لحساب دور ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

ونشر محمد بودريقة، عضو الاتحاد المغربي، في حسابه على فيسبوك، مقطع فيديو لأحد المؤثرين، كشف من خلاله أن الاتحاد سيشرع في توزيع تذاكر مجانية على الجماهير، السبت، في ملعب الجنوب بالوكرة، ابتداء من العاشرة صباحا، وأن عدد التذاكر يظل محدودا.

وحسب “المؤثر ” ذاته، واستنادا لمصدره، محمد بودريقة، فإنه في حال لم تكن التذاكر كافية مقارنةً بالطلب، فإن “الحكومة القطرية ستسهر من أجل إضافة تذاكر أخرى وتوزيعها مجانا”.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره البرتغالي، ستجرى على أرضية ملعب الثمامة، السبت، في الرابعة عصرا بالتوقيت المغربي.

وكان أسود الأطلس قد تأهلوا إلى دور الربع على حساب إسبانيا بركلات الترجيح، فيما عبرت البرتغال إلى دور الربع بعد اكتساح سويسرا بستة أهداف مقابل هدف واحد.