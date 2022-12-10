بالفيديو بعد مهاجمته الحكم.. ميسي يثير جدلاً عقب التأهل.!

شن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هجوما عنيفا على حكم مباراة هولندا، والتي تأهل فيها "التانغو" إلى نصف نهائي مونديال كأس العالمفي قطر 2022، بصعوبة، عبر ركلات الترجيح.

وقال ميسي في تصريحات عقب المباراة:" إنه يتجنب الحديث عن الحكم الإسباني ماتيو لاهوز خوفا من عقوبات "الفيفا"، مستدركا "لكن لا يمكنهم وضع هذا الحكم في هذه المناسبة، لم يكن كفؤ على ذلك".

وكانت شهدت المباراة مناوشات عديدة بين لاعبي المنتخبين، مع إشهار لاهوز 15 بطاقة صفراء، كأكثر رقم في تاريخ المونديال لمباراة واحدة.

وواصل ميسي إثارة الجدل بهجومه على المدرب الهولندي لويس فان غال، قائلا إنه لم يحترمه.

وكان فان غال قلل من قيمة ميسي في الملعب، وقال إنه لم يظهر أمام هولندا في نصف نهائي مونديال 2014.

ولم يكتف ميسي بالهجوم على فان غال بعد المباراة، إذ وجه له رسالة غير مباشرة عند تسجيله الهدف الثاني لبلاده، إذ توجه أمام واحتفل على طريقة النجم الأرجنتيني السابق خوان رومان ريكيلمي، بوضع يديه خلف أذنيه.

وكان فان غال دخل في خلافات مطولة مع ريكيلمي انتهت باستبعاد الأخير من نادي برشلونة الذي دربه الهولندي سابقا.

ويُشار إلى أن ميسي خطف الأضواء أيضا بشتمه مهاجم هولندا فوتر فيغورست، مسجل هدفي "الطواحين".

وخلال إجرائه مقابلة، حضر فيغورست بالقرب من ميسي، إلى أن الأخير شتمه قائلا "اغرب أيها الأحمق".