ما هي نسبة فوز الأرجنتين بـ"كأس العالم 2022"؟

حظي منتخب الأرجنتين بتعاطف الكثيرين من عشاق كرة القدم، خلال مسيرته في كأس العالم FIFA قطر 2022، بسبب الأسطورة ليونيل ميسي.

ويُشار إلى أنه بعد بداية باهتة وسقوط مدوٍ لم يكن في الحسبان بالخسارة 1-2 أمام السعودية، استعاد الفريق اللاتيني توازنه وحقق سلسلة انتصارات قادته إلى المربع الذهبي.

وفي أمسية درامية ومثيرة أمام هولندا بالدور ربع النهائي، حقق الأرجنتينيون انتصاراً سيظل عالقا في الأذهان، ورغم التقدم 2-0 إلا أن فريق "الطواحين" انتزع تعادلا قاتلا في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

لكن ركلات الترجيح ابتسمت مجددا لميسي أمام هولندا، بعد نصف نهائي ملحمي بينهما أيضا في نسخة البرازيل 2014.

وذكرت شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، أن المنتخب الأرجنتيني ابتعد تماما بصدارة المرشحين للتتويج باللقب هذا العام، بنسبة بلغت 38.88%.

ولم يعد يتبقى في كأس العالم سوى 6 منتخبات، هي الأرجنتين وكرواتيا وضمنا التأهل إلى المربع الذهبي، مع المغرب والبرتغال، وفرنسا وإنجلترا.

وسيكتمل عقد المتأهلين إلى دور الأربعة، بعد نهاية مباراتي يوم السبت بين الفرق المذكورة سلفا.

في المركز الثاني جاء منتخب فرنسا بنسبة 15.26% ثم إنجلترا 15.14% بالتساوي مع البرتغال، يليهم المغرب بـ15.14% وأخيرا كرواتيا سادسا بنسبة 12.40%.

جدير ذكره أنه يأمل ميسي ورفاقه في التتويج باللقب المونديالي الأول في تاريخ الأرجنتين منذ عام 1986، والثالث بشكل عام.