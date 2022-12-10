الاحتلال يستهدف المزارعين وصيادي العصافير شرق وجنوب قطاع غزة

استهدفت آليات الاحتلال "الاسرائيلية" اليوم السبت 10/12/2022 المتمركزة على حدود القطاع شرق ووسط القطاع اراضي المواطنين دون التبليغ عن وقوع إصابات .

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المزارعين وصيادي العصافير شرق مدينة غزة، ووسط وجنوب قطاع غزة.

وبينت المصادر المحلية ان قوات الاحتلال شرق غزة أطلقت قنابل الغاز على صيادي العصافير شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق المدينة، وشرق حي التفاح شمال شرق المدينة ، بالإضافة لإستهداف المزارعين وأراضيهم الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وشرق المحافظة الوسطى، بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز صوبهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف المزارعين والمواطنين في المناطق الحدودية شمال وشرق قطاع غزة، وتمنع المزارعين من فلاحة أراضيهم.