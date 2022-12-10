بعد اقصاء البرازيل.. مودريتش يتساوى مع رقم عمره عقدين ونصف

حقق المنتخب الكرواتي فوزاً على نظيره البرازيلي "4-2" بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي، وهو ما أهله إلى التأهل لدور نصف النهائي لكأس العالم 2022، لثاني مرة على التوالي

نجم ريال مدريد والمنتخب الكرواتي لوكا مودريتش، قاد بلاده للدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022، ووفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مودريتش ظهر اليوم هذه المرة رقم 30 بقميص المنتخب الكرواتي في بطولة كبرى.

وقالت الشبكة: إن لوكا، بعمر 37 عاماً، بات أكبر لاعب خط وسط يبدأ أساسياً في مباراة ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم، منذ الألماني لوثار ماتيوس، الذي حقق هذا الرقم في مونديال فرنسا 1998 ضد كرواتيا بالذات.