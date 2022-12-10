حافظت سعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم السبت 10-12-2022، على ارتفاع أسعار بعض أصنافها وخاصة البندورة، فيما ارتفعت أسعار الدجاج قليلاَ.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم السبت 10-12-2022، كما يلي: