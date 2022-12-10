أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم السبت 10-12-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:15 ص
10 ديسمبر 2022
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حافظت سعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم السبت 10-12-2022، على ارتفاع أسعار بعض أصنافها وخاصة البندورة، فيما ارتفعت أسعار الدجاج قليلاَ.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم السبت 10-12-2022، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 3.3
2 خيار 2.5
3 بصل 2
4 كوسا 2.5
5 باذنجان 2.5
6 فلفل 6
7 جزر 2.5
8 ثوم 8
9 ملفوف 4
10 زهرة 4
11 قرع 3
12 ليمون 2
13 ملوخية 4
14 فصوليا 5
15 بيض 14
16 دجاج 11
17 لحمة 40
18 بطاطا 3.5

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