سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 ديسمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار صرف الدولار ي بنوك مصر و السوق السوداء، في تعاملات اليوم، حيث شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعات متتالية في البنوك خلال الفترة الماضية، حتى استقر سعر الدولار اليوم السبت 9 ديسمبر 2022.

سعر الدولار اليوم في بنوك مصر

سجل سعر الدولار اليوم السبت 10 ديسمبر 2022، في بنك قناة السويس، سعر 24.55 جنيه للشراء، و24.65 للبيع.

كما بلغ سعر الدولار نحو 24.55 جنيه للشراء في بنك المصرف المتحد، و24.65 للبيع.

و في بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار 24.6 جنيه للشراء، كما سجل سعر 24.65 للبيع.

و سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلى، 24.54 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

و جاء سعر صرف الدولار في بنك مصر اليوم السبت 24.54 جنيه للشراء و24.59 جنيه للبيع.

و بلغ سعر صرف الدولار في بنك الاسكان والتعمير 24.6 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة،، 24.58 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع.