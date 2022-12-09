بالفيديو أهداف مباراة البرازيل ضد كرواتيا في كأس العالم 2022

أحرز النجم البرازيلي نيمار هدف التقدم لمنتخب بلاده في شباك نظيره الكرواتي في المباراة التي تجمعها الآن في ربع نهائي مونديال قطر.

وجاء هدف نيمار في الشوط الإضافي الأول في الدقيقة 105.

وأدرك برونو بيتكوفيتش، هدف التعادل لكرواتيا في الدقيقة 117.