بالفيديو أهداف مباراة البرازيل ضد كرواتيا في كأس العالم 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:36 م
09 ديسمبر 2022
كرواتيا و البرازيل.

أحرز النجم البرازيلي نيمار هدف التقدم لمنتخب بلاده في شباك نظيره الكرواتي في المباراة التي تجمعها الآن في ربع نهائي مونديال قطر.

وجاء هدف نيمار في الشوط الإضافي الأول في الدقيقة 105.

وأدرك برونو بيتكوفيتش، هدف التعادل لكرواتيا في الدقيقة 117.

 

 

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