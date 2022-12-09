جين بينغ: ملتزمون الحفاظ على السلام ونؤيد منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه "يدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإقامة دولة مستقلة على أساس حل الدولتين.

وأضاف الرئيس الصيني في كلمة له اليوم الجمعة خلال القمة الصينية - العربية المنعقدة في الرياض أنه "لا يمكن استمرار الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني ولا المساومة على الحقوق المشروعة".

وأشار إلى "تزايد دعوات الدول العربية من أجل تحقيق السلام والعدالة في العالم"، مشددا على أن "القمة الصينية العربية حدث مفصلي في تاريخ علاقتنا".

كما وأكد الرئيس الصيني على أهمية تعزيز الموائمة بين التنمية وطريق الحزام"،مضيفا: "علينا العمل بفاعلية بما يخص الغذاء، والمحافظة على سلام المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الاوسط".

وبين شي جين بينغ أن "بلاده ملتزمة بالحفاظ على السلام بالعالم، وبسياسة خارجية سلمية قائمة على التعاون الدولي، مؤكدا "سنواصل العمل لبناء مستقبل مشترك مع الدول العربية"، بحسب وصفه.