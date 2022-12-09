أمين الجامعة العربية: نتطلع لفرض الصين نفوذها لحل القضية الفلسطينية

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن "إنعقاد أول قمة صينية عربية يعكس أهمية العلاقة المشتركة".

وأكد خلال كلمته في القمة العربية ـ الصينية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، "حرص بلاد المنطقة على تعزيز الشراكة والعلاقات مع الصين".

وتابع: "لدينا رغبة في مد جسور التعاون مع الصين في كافة المجالات".

وشدد أبو الغيط على أن "العلاقات العربية الصينية تقف على أرضية صلبة"، موضحا أنه "يجب إطلاق عملية سلمية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية"، مردفا: "نتطلع لفرض الصين نفوذها دوليا لحل القضية الفلسطينية".

ولفت أمين عام جامعة الدول العربية إلى أن "التعاون مع الصين في مجال مكافحة كورونا خير دليل على مستوى العلاقات بيننا"، مشيرا إلى أن "توثيق التعاون العربي الصيني يمكن أن يطلق فرص هائلة تغير وجه المستقبل".

وشدد أبو الغيط على "أهمية حظر الانتشار النووي"، موضحا أن "تلك الخطوة لها أهمية بالغة لمنطقتنا في ضوء سعي إيران لامتلاك سلاح نووي".