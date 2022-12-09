ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

قال ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تؤكد ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وقال الأمير بن سلمان خلال ترؤسه، اليوم الجمعة، أعمال اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة السعودية الرياض، إن "دولنا تؤكد ضرورة وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".