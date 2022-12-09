"الجهاد الإسلامي" تنعى المواطن الشهيد نبيل شلّح

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المواطن الشهيد، نبيل شلّح "أبو حبيب" (59 عاماً) من حى الشجاعية شرق مدينة غزة، الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – متأثرًا بجراحه التي أصيب نتيجة القصف العدواني من طائرات الاحتلال الصهيوني التي استهدفت المواطنين والمدنيين شرق مدينة غزة ، خلال معركة وحدة الساحات في أغسطس الماضي.

وقدمت الحركة "خالص التعازي لأسرة الشهيد نبيل شلّح ولأبنائه وعموم عائلته سائلين العلي القدير أن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يكتب له أجر الشهداء والصالحين ".

وأكدت الحركة أن شعبنا ماضٍ في طريق المقاومة والصمود والثبات حتى تحرير أرضه واستعادة مقدساته .