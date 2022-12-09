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بالفيديو
والدة الشهيد ضياء الريماوي تحمل جثمان ابنها على كتفها حتى المقبرة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:37 م
09 ديسمبر 2022
والدة الشهيد ضياء الريماوي تحمل جثمان ابنها على كتفها حتى المقبرة.
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