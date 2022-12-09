بالفيديو والدة الشهيد ضياء الريماوي تحمل جثمان ابنها على كتفها حتى المقبرة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:37 م
09 ديسمبر 2022
الشهيد ضياء الريماوي

والدة الشهيد ضياء الريماوي تحمل جثمان ابنها على كتفها حتى المقبرة.

 

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