لماذا يصر ميلان على ضم حكيم زياش؟

يصر نادي ميلان على ضم حكيم زياش جناح منتخب المغرب وفريق تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على عكس الوضع في الصيف الماضي.

وكان ميلان فكر في ضم زياش خلال انتقالات صيف 2022، لكنه تراجع عن تلك الخطوة بسبب طلبات تشيلسي المالية، فضلا عن راتب اللاعب المرتفع.

لكن باتت لدى إدارة ميلان قناعة تامة باستقدام زياش خلال يناير/ كانون الثاني المقبل، خاصة بعد توهجه في كأس العالم 2022 بقطر.

وبحسب تقرير لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن زياش كان حزينا في العاصمة البريطانية، لندن مع تشيلسي، لكنه ولد من جديد في مونديال قطر.

ونظرا لأن ميلان يعاني فيما يخص صناعة اللعب ومركز الجناح الأيمن، خاصة مع عدم وصول البلجيكي الشاب شارل دي كيتلار للمستويات المأمولة منه منذ استقدامه في الصيف الماضي، فإن زياش وبعد مستواه المبهر في مونديال قطر، بات خيارا ضروريا لسد هذه الصغرة في الفريق.

والآن يقوم ميلان بالفعل بإنهاء كافة تفاصيل العرض الذي سيقدمه لتشيلسي في يناير المقبل، لضم زياش، حيث سيكون بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، مع شراء اللاعب نهائيا في صيف 2023 مقابل 15 مليون يورو.

وطبقا للصحيفة الإيطالية، فإن تشيلسي سيرحب بفكرة رحيل زياش في يناير، خاصة وأنه بات تقريبا خارج الحسابات منذ بداية الموسم الحالي.

يذكر أن زياش ساهم في إنجاز المغرب التاريخي بمونديال قطر، والخاص بالوصول لربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ العرب، علما بأن "أسود الأطلس" نتتظرهم مواجهة صعبة ضد البرتغال.