شهيد متأثراً بإصابته في معركة "وحدة الساحات"

استشهد المواطن نبيل شلح (53 عامًا)، صباح الجمعة؛ متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال معركة وحدة الساحات في أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت مواقع محلية نقلاً عن مصادر عائلية، أن شلح عانى من مضاعفات في اليومين الأخيرين إثر إصابته في معركة وحدة الساحات، واستشهد صباحًا متأثرًا بجروحه.

وأصيب شلح في قصف استهدف عائلة قدوم في حي الشجاعية في 5 أغسطس الماضي.

وشن العدو الصهيوني عدواناً جوياً استهدف العديد من المواقع والمراصد العسكرية لـ"سرايا القدس" وعلى رأسها اغتيال قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الشهيد القائد تيسير الجعبري في إحدى الشقق بمدينة غزة. وأسفر عن استشهاد أكثر من 50 مواطنًا وإصابة العشرات بجروح.

بدورها، نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - محافظة غزة، المواطن الشهيد نبيل إبراهيم عبد شلّح "أبو حبيب" "59 عاماً" من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – متأثرًا بجراحه التي أصيب بها نتيجة القصف العدواني من طائرات الاحتلال الصهيوني التي استهدفت المواطنين والمدنيين شرق مدينة غزة، خلال معركة وحدة الساحات في أغسطس الماضي.

تقدمت الحركة بخالص التعازي لأسرة الشهيد نبيل شلّح ولأبنائه وعموم عائلته، سائلين العلي القدير أن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يكتب له أجر الشهداء والصالحين، مؤكدة أن شعبنا ماضٍ في طريق المقاومة والصمود والثبات حتى تحرير أرضه واستعادة مقدساته