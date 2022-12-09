استشهاد المواطن حبيب شلح متأثراً بإصابته في معركة "وحدة الساحات"

استشهد المواطن نبيل شلح، صباح اليوم الجمعة؛ متأثرًا بإصابته معركة "وحدة الساحات" التي خاضتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع جيش الاحتلال في أغسطس الماضي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواطن حبيب شلح من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معركة "وحدة الساحات".

ويُشار إلى أنه في الـ 5 من أغسطس الماضي، بدأ العدو الصهيوني عدواناً جوياً استهدف العديد من الأهداف التابعة لـ"سرايا القدس" وعلى رأسها اغتيال قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الشهيد القائد تيسير الجعبري في إحدى الشقق في بناية بمدينة غزة.

جدير ذكره أنه أسفر العدوان الصهيوني في حينه عن استشهاد 49 شهيدًا، منهم 6 أطفال و4 سيدات، وإصابة العشرات بجراحٍ متفاوتة، بحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.