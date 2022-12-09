ما هو مصيرها.. ملاعب كأس العالم قطر 2022..؟

كشفت مصادر قطرية، اليوم الجمعة، عن مصير ملاعب كرة القدم بكأس العالم، بعد تفكيكها بعد الانتهاء من كاس العالم قطر 2022.

وبحسب المصادر القطرية، فإن الملاعب في دولة قطر سيكون مصيرها كالتالي:

‏1- استاد خليفه الدولي:

الاستاد الوحيد الذي يبقى كما هو ولا يتم تقليص اي مقعد لأنه يعتبر إرث ثقافي واجتماعي عريق لانة استضاف فعاليات رياضيه وتاريخيه كبيرة من اول اطلاقه سنه 1976.

‏2- استاد الجنوب:

الملعب مبني على شكل صدفة ونظراً لمدينه الوكرة التي أهلها يتميزون بالبحث اللؤلؤ والصيد ويمتاز الاستاد انه مكيف بكامل والمكيفات قابله لتفكيك ومن المتوقع قطر تهديها لدول التي تستضيف كاس العالم 2026 ويتم تقليص المقاعد من 44 الف الي 20 الف ويكون ملعب‏ لنادي الوكره.

3- استاد الثمامه:

سيتم تسليم هذا الملعب لناديين وهما الأهلي و العربي وسيتم التبرع في بعض المقاعد ويتم تقليص عدد المقاعد من 44 الف مقعد إلي 20 ألف.

4- استاد المدينة التعلمية:

الحكومه ستعطيه للفرق الرياضيه الجمعية ويبقى مركز دائم لمنتخب قطر لسيدات ويتم تقليص المقاعد من 44 الف مقعد الي 20 الف

5- ملعب احمد بن علي:

ملعب موجود في أم الرفاع ويبقى مقر لنادي الريان الوطني ويتم تقليص المقاعد من 45 ألف الي 20 ألف مقعد فقط.

‏6- استاد البيت :

سيتم تقليص المقاعد الي 32 ألف مقعد والجزء الأعلى منه يتم تحويله الي فندق 5 نجوم.

‏7- ملعب لوسيل:

يقام عليه نهائي كاس العالم، وسيتم إزاله المقاعد ويتم تحويل الطبقات التي بـالأعلى إلي وحدات سكنية والجزء السفلي الي مرافق مثل محلات تجاريه وكوفيهات وأما الشكل الهيكلي من الخارج راح يحافظون عليه ويبقى ذكرى للمونديال.

‏8- ملعب 974:

الملعب كله مبني من حاويات الشحن وعدد الحاويات التي استخدمت لبناء الملعب 974 وسيتم تفكيك الملعب بالكامل.