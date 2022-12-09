الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من نابلس ورام الله

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من مدينتي نابلس ورام الله بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية بيت دجن شرق نابلس، وداهمت أحد المنازل وفتشته، واعتقلت المواطن نور وضاح حنيني.

وذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتادت المواطن حنني إلى جهة مجهولة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات خلال اقتحام البلدة.

وفي ذات الإطار، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة شبان من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية:" بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: علاء هارون الريماوي، ومحمود عماد الريماوي، وعبد الكريم وائل الريماوي، وذلك عقب دهم منازل ذويهم في البلدة وتفتيشها".

يذكر بأن الشاب ضياء محمد الريماوي من بلدة بيت ريما قد استشهد أمس الخميس برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في قرب قرية عابود المجاورة للبلدة.